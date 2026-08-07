PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731, 5l

Entfernt selbst stärkste Fett-, Eiweiß-, Öl- und Rußverschmutzungen von Fußböden, Arbeitsflächen und Maschinen. Besonders für lebensmittelverarbeitende Betriebe geeignet.

Überzeugt bei der manuellen und maschinellen Reinigung - schonend, schnell und effektiv: Der "PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731" entfernt tierische und pflanzliche Fett- sowie Eiweißrückständen auf Edelstahl, Kunststoff, Fliesen von Fußböden, Oberflächen, Kühlräume sowie Maschinen und Geräten (z.B. Grill- und Räucherspieße, Dunstabzüge, Transportbänder etc.). Damit ist der Reiniger besonders geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe, Fleischerein, Metzgereien, Großküchen und Bäckereien. Der Reiniger ist frei von Duft- und Farbstoffen, rückstandsfrei abwaschbar und bei allen Temperaturen einsetzbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 13
Gewicht (kg) 5.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5.8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 190 x 140 x 250
Eigenschaften
  • Effektives Hochdruckreinigungsmittel
  • Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
  • Geeignet zur Reinigung von Edelstahl- und Keramik-Oberflächen
  • Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
  • Rückstandsfrei abwaschbar
  • Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
  • Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
  • NTA-frei
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731, 5l
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731, 5l
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731, 5l
PressurePro Fett- und Eiweißlöser RM 731, 5l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Milchküche
  • Oberflächenreinigung
Zubehör