PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 10l
Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.
Der "PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750" ist bestens geeignet für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Bodenbelägen in Produktion und Industrie, insbesondere die Lebensmittelindustrie. Öle, Fette, Ruß, Eiweiß, Säfte, Wein sowie Bier Rückstände werden mühelos entfernt. Das Mittel ist hochkonzentriert und somit äußerst ergiebig in der Anwendung. Der Grundreinniger ist sowohl für die manuelle Reinigung als auch für den Einsatz im Hochdruckreiniger, insbesondere in Kombination mit dem Flächenreiniger, sowie für die maschinelle Bodenreinigung in Scheuersaugmaschinen eignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13.7
|Gewicht (kg)
|11.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|290 x 190 x 230
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Teilereinigung
- Bodenreinigung
- Oberflächenentfettung