PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 200l

Der kraftvolle Grundreiniger entfernt gründlich hartnäckigste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß, Blut- und Eiweißverschmutzungen. Schaumarm eingestellt und daher auch zur maschinellen Bodenreinigung geeignet.

Der "PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750" ist bestens geeignet für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Bodenbelägen in Produktion und Industrie, insbesondere die Lebensmittelindustrie. Öle, Fette, Ruß, Eiweiß, Säfte, Wein sowie Bier Rückstände werden mühelos entfernt. Das Mittel ist hochkonzentriert und somit äußerst ergiebig in der Anwendung. Der Grundreinniger ist sowohl für die manuelle Reinigung als auch für den Einsatz im Hochdruckreiniger, insbesondere in Kombination mit dem Flächenreiniger, sowie für die maschinelle Bodenreinigung in Scheuersaugmaschinen eignet. 

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 200
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 14
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 228
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 200l
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 200l
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 200l
PressurePro Intensiv-Grundreiniger RM 750, 200l
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Transportbereich und Geräte
  • Fahrzeug-/Motorwäsche
  • Teilereinigung
  • Bodenreinigung
  • Oberflächenentfettung
Zubehör