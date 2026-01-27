Unser PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 macht seinem Namen alle Ehre und löst selbst die hartnäckigsten Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen scheinbar mühelos. Das hochkonzentrierte, kostensparende Hochdruckreinigungsmittel ist in allen Temperaturbereichen – bis hin zur Dampfstufe bei 150 °C – einsetzbar und äußerst reinigungsaktiv. Als idealer Grundreiniger, der sich für die Motorwäsche und Teilereinigung in Werkstätten oder in landwirtschaftlichen Betrieben eignet, überzeugt er auch in anderen Bereichen, wie der Fassadenreinigung bei der Entfernung von Emissionsverschmutzungen, Vogelkot oder Insektenrückständen, und kann zudem zur Tankinnenreinigung in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Der PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ist silikonfrei, im Ölabscheider schnell öl- und wassertrennend und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.