PressurePro Rauchharzentferner RM 33, 20l
Der flüssige, äußerst kraftvolle Grundreiniger für die Entfernung extremer Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen sowie eingebrannter Zuckerglasuren.
Der "PressurePro Rachharzentferner RM 33" ist Kärchers stärkste Kombination von Reinigungstenside und Komplexbildner. Damit ist er bestens geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, wie unter anderem in Bäckereien. Der Reiniger entfernt mühelos Verkrustungen und stark eigebrannte Lebensmittelreste von Stikkenwagen und vielen anderen herkömmlich in Bäckereien anzutreffenden Geräten und Utensilien. Besonders geeignet bei lebensmitteltypischen Verschmutzungen wie Rauchharz, Zuckerglasuren und Fettverschmutzungen sowie zur Reinigung von Edelstahl- und Keramikoberflächen. Reinigt Backbleche und Backöfen, Räucheranlagen, Grill- und Bratstände, Grill- und Räucherkammern, Konvektomaten sowie Kühlhäuser und -räume. Zudem entfernt es fett- und eiweißhaltige Rückstände von alkalibeständigen Flächen aus Edelstahl und Keramik wie Behältern, Produktionsanlagen, Wänden und auf Böden. Der Reiniger ist hochkonzertriert und somit äußert ergiebig und sparsam in der Anwendung, lässt sich leicht rückstandsfrei abspülen und ist frei von Duft- und Farbstoffen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|26.6
Eigenschaften
- Effektives Hochdruckreinigungsmittel
- Löst selbst härteste Öl-, Fett-, Teer-, Ruß- und Rauchharzverschmutzungen
- Besonders geeignet bei lebensmitteltypischen Verschmutzungen wie Rauchharz, Zuckerglasuren, Fettverschmutzungen
- Schnell wirksam
- Geeignet zur Reinigung von Edelstahl- und Keramik-Oberflächen
- Tenside nach EEC 648/2004 biologisch abbaubar
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei
- Phosphatfrei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 C Plus + FR Classic
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/12 CX Plus + FR Classic
- HD 5/12 EX Plus Classic
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 De
- HD 1050 De Cage
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
Anwendungsgebiete
- Räucheranlagen, Grill-und Bratstände
- Großküche