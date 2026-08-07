Der "PressurePro Rachharzentferner RM 33" ist Kärchers stärkste Kombination von Reinigungstenside und Komplexbildner. Damit ist er bestens geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, wie unter anderem in Bäckereien. Der Reiniger entfernt mühelos Verkrustungen und stark eigebrannte Lebensmittelreste von Stikkenwagen und vielen anderen herkömmlich in Bäckereien anzutreffenden Geräten und Utensilien. Besonders geeignet bei lebensmitteltypischen Verschmutzungen wie Rauchharz, Zuckerglasuren und Fettverschmutzungen sowie zur Reinigung von Edelstahl- und Keramikoberflächen. Reinigt Backbleche und Backöfen, Räucheranlagen, Grill- und Bratstände, Grill- und Räucherkammern, Konvektomaten sowie Kühlhäuser und -räume. Zudem entfernt es fett- und eiweißhaltige Rückstände von alkalibeständigen Flächen aus Edelstahl und Keramik wie Behältern, Produktionsanlagen, Wänden und auf Böden. Der Reiniger ist hochkonzertriert und somit äußert ergiebig und sparsam in der Anwendung, lässt sich leicht rückstandsfrei abspülen und ist frei von Duft- und Farbstoffen.