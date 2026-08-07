PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct, 3l

Ermöglicht eine berührungslose Fahrzeugwäsche. Entfernt lackschonend und mühelos auch starke Öl- und Fettverschmutzungen, Insektenrückstände sowie aggressiven Straßenschmutz.

Zur einfachen, direkten und berührungslosen Anwendung mit Schaumlanzen ohne Voranmischung – der PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct von Kärcher. Der silikonfreie Reiniger bildet einen feinporigen, voluminösen, lang anhaftenden alkalischen Schaum, der auch auf vertikalen Oberflächen haftet. Öle, Fette, Insektenrückstände, Vogelkot, Straßenschmutz und selbst stark anhaftende Verschmutzungen aus der Landwirtschaft werden so zuverlässig von Fahrzeugen aller Art entfernt. Ob Pkw, Lkw, Traktoren, Geräte und Maschinen in landwirtschaftlichen Betrieben oder auch Kommunalmaschinen: Durch den haftenden Schaum werden keine mechanischen Werkzeuge wie Bürsten benötigt, Mikrokratzer auf Lackoberflächen werden so verhindert. Die nur kurze Einwirkzeit des PressurePro Schaumreinigers RM 838 direct beschleunigt zudem die komplette Fahrzeugreinigung erheblich.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 3
Verpackungseinheit (Stück) 1
pH-Wert 12
Gewicht (kg) 3.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.3
Abmessungen (L × B × H) (mm) 153 x 115 x 240
Eigenschaften
  • Kraftvoller Schaumreiniger für die berührungslose Fahrzeugwäsche
  • Löst starke Öl- und Fettverschmutzungen, ebenso wie Ruß, Harz, Insektenrückstände und Straßenschmutz
  • Verstärkte Reinigungsleistung durch integrierte Mikrokristalle
  • Besonders wirkungsvoll durch feinporigen, voluminösen und lang anhaftenden Schaum
  • Bürstenlose Reinigung verhindert Entstehung von Mikrokratzern
  • In hohem Maße materialschonend zu Lack, Zierleisten und Aluminiumfelgen
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Sehr kurze Einwirkzeit
  • Angenehmer, frischer Duft
  • VDA-konform
PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct, 3l
PressurePro Schaumreiniger RM 838 direct, 3l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
  • Z 20 Enthält Limonene. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Videos

Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Fahrzeugwäsche
  • Nutzfahrzeugwäsche