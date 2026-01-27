PressurePro Systempflege RM 110, 10l
Zum Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) von Heißwasser-Hochdruckreinigern. Ideal geeignet bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers.
Mit der speziellen PressurePro Systempflege RM 110 zum Einsatz bei der Verwendung mittelharten bis harten Wassers sind Heißwasser-Hochdruckreiniger und ihre wichtigsten Komponenten sowie wasserführenden Teile zuverlässig vor Kalkablagerungen geschützt. So bleiben der Wasserfluss durch die Heizschlange gewährleistet und die Geräteleistung konstant, während gleichzeitig Energie gespart und Wartungskosten für aufwendige Entkalkungsmaßnahmen massiv reduziert werden. Die PressurePro Systempflege RM 110 ist HACCP-konform und damit für die Verwendung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|9
|Gewicht (kg)
|10.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Entfettung, Phosphatierung
- Oberflächenentfettung
- Gerätewartung, Verkalkungsschutz