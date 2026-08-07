Strahlmittel, grob, 25kg

Strahlmittel mit Körnung 0,25–1,4 mm. Hochwirksam auf Stahl, Granit, Poren- und Waschbeton. Auch für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten sowie zur Entfernung von Graffitis geeignet.

Für den Einsatz mit Strahlsystemen und -pistolen von Kärcher konzipiertes, grobes Strahlmittel aus Aluminium-Schmelzkammerschlacke. Das nicht wasserlösliche, mineralische Einweg-Strahlmittel mit der Körnung 0,25 bis 1,4 Millimeter überzeugt beim Reinigungsstrahlen von beispielsweise Poren- und Waschbeton, Porphyr, Granit, Stahl und Klinker. Dazu eignet sich das Material dank seiner kantigen Form, dem hohen Härtegrad (6–7 Mohs) und einer stark abrasiven Wirkung hervorragend zur Entfernung von Lacken, Farben und Rost sowie zum Mattieren, Rau- und Sandstrahlen.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (kg) 25
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 25.2
Eigenschaften
  • Für den Einsatz mit Kärcher Strahl-Systemen und -Pistolen
  • Strahlmittel aus granulierter Schmelzkammer-Schlacke (Alluminium-Silikat-Basis)
  • Körnung 0,25-1,4mm
  • Härte nach Mohs: 6-7
  • Zur Entfernung von grobem Schmutz auf Untergründen wie: Stahl, Granit, Klinker, Porphyr, Beton, Poren- und Wasch-Beton
Strahlmittel, grob, 25kg
Strahlmittel, grob, 25kg
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Entrostung
  • Reinigung von Beton- und Schalen-Material
  • Fassadenreinigung
  • Entrostung, Graffiti-Entfernung