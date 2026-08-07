SurfacePro Oberflächenreiniger CA 30 R eco!perform, 0.5l
Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger zur manuellen Unterhaltsreinigung. Trocknet schnell und streifenfrei ab und verfügt über die EU Ecolabel-Zertifizierung.
Nachhaltig, umweltfreundlich und sehr reinigungsstark: Unser Oberflächenreiniger SurfacePro CA 30 R eco!perform zur gründlichen Unterhaltsreinigung aller wasser- und alkoholbeständigen Oberflächen. Das schnell und streifenfrei abtrocknende Reinigungsmittel zum Feuchtwischen mit Sprühmethode beseitigt zuverlässig Essensreste, Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme oder auch Ablagerungen von Tabakrauch. Außerdem ist der Reiniger mit dem angenehmen Frischduft aus der SurfacePro-Reihe für Reinigungsprofis von Kärcher auch zur manuellen Edelstahlreinigung geeignet. Kennzeichnungsfrei und für ein unkompliziertes Handling gebrauchsfertig eingestellt ist der Oberflächenreiniger nach dem EU Ecolabel zertifiziert und darüber hinaus mit dem Umweltzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Zum nachhaltigen Konzept gehört auch die wiederbefüllbare 0,5-Liter-Mehrwegflasche, die sich zudem zur Anwendung mit dem hochwertigen 2-in-1-Schaumsprühkopf von Kärcher eignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|0.5
|Verpackungseinheit (Stück)
|12
|pH-Wert
|9
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|302 x 187 x 244
Eigenschaften
- Gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger
- Entfernt effektiv Essenreste, Fettverschmutzungen, Nikotinablagerungen, Kaffeeflecken, Schuhcreme, Gehspuren usw.
- Sehr gute Reinigungswirkung auf allen wasser- und alkoholbeständigen harten und flexiblen Oberflächen
- Ausgelegt auf hohe Reinigungsleistung
- Auch zur Edelstahlreinigung geeignet
- Leichte, ergonomische 500ml-Sprühflasche mit professionellem Sprayer mit Spraydüse
- Weniger Entsorgungsaufwand durch wiederverwendbare professionelle Sprayer
- Angenehmer, frischer Citrusduft
- Trägt das europäische Umweltzeichen (EU Ecolabel)
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Videos
Anwendungsgebiete
- Boden-und Oberflächenreinigung