CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA, 10l
Reinigungsaktiver Trockenschaum CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA mit Geruchsvernichter. Mit Encapsulation-Technologie: Schmutz wird eingekapselt und beim nächsten Reinigen abgesaugt.
Löst mühelos und zuverlässig alle Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen bei der Zwischenreinigung textiler Bodenbeläge aus natürlichen oder synthetischen Fasern: der flüssige Woolsafe-zertifizierte CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA. Ideal für Gebäudereiniger, die großen Wert auf sehr gute und schnelle Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig sehr kurzen Trocknungszeiten legen, eignet sich der Zwischenreiniger perfekt zum Einsatz mit Teppichreinigungsgeräten mit Bürsten- oder Padsystem in der zeitsparenden 1-Schritt-Methode. Durch die innovative iCapsol-Technologie wird der Schmutz förmlich eingekapselt, sodass dieser während der Trocknung kristallisiert und danach einfach abgesaugt werden kann. Dabei beseitigt der integrierte Geruchsvernichter wirkungsvoll auch unangenehme Gerüche wie Tabakrauch, Schweiß oder Urin. Dazu ist der CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA sofort einsetzbar, phosphatfrei, verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung und hinterlässt einen angenehm frischen Duft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|6
|Gewicht (kg)
|10.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|230 x 190 x 307
Eigenschaften
- Mit integriertem Geruchsvernichter. Beseitigt wirkungsvoll unangenehme Gerüche wie Schweiß, Urin, Nikotin usw.
- Sehr kurze Trocknungszeit (nur 20-120min.).
- iCapsol Technologie: Kein Spülen notwendig, dadurch schnelle Wiederbegehbarkeit
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für Teppichreinigungsgeräte mit Bürsten- oder Pad-System
- Materialschonend
- Frei von Bleichmitteln
- Verbessert die Bodenhygiene
- Angenehmer, frischer Duft
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Achtung
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302 + P352b BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Anwendungsgebiete
- Textile Oberflächen