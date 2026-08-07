Löst mühelos und zuverlässig alle Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen bei der Zwischenreinigung textiler Bodenbeläge aus natürlichen oder synthetischen Fasern: der flüssige Woolsafe-zertifizierte CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA. Ideal für Gebäudereiniger, die großen Wert auf sehr gute und schnelle Reinigungsergebnisse bei gleichzeitig sehr kurzen Trocknungszeiten legen, eignet sich der Zwischenreiniger perfekt zum Einsatz mit Teppichreinigungsgeräten mit Bürsten- oder Padsystem in der zeitsparenden 1-Schritt-Methode. Durch die innovative iCapsol-Technologie wird der Schmutz förmlich eingekapselt, sodass dieser während der Trocknung kristallisiert und danach einfach abgesaugt werden kann. Dabei beseitigt der integrierte Geruchsvernichter wirkungsvoll auch unangenehme Gerüche wie Tabakrauch, Schweiß oder Urin. Dazu ist der CarpetPro Reiniger iCapsol RM 768 OA sofort einsetzbar, phosphatfrei, verhindert eine schnelle Wiederanschmutzung und hinterlässt einen angenehm frischen Duft.