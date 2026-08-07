Schaumblocker RM 761, 2.5l

Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.

Speziell zum Einsatz im Schmutzwasser- oder Entschäumertank von Sprühextraktionsgeräten, Scheuersaugmaschinen sowie Nasssaugern entwickelter, hocheffektiver Schaumblocker RM 761 von Kärcher. Das Mittel wird direkt in den Schmutzwassertank gegeben, wo es effektiv eine starke Schaumentwicklung verhindert – ideal für Profis in der Gebäudereinigung, die so von unterbrechungsfreien Reinigungszeiten profitieren. So kann der Schmutzwassertank komplett befüllt werden, ohne dass der Schwimmer zu früh auslöst oder die Saugturbine beschädigt wird.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 2.5
Verpackungseinheit (Stück) 5
Gewicht (kg) 2.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 2.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 164 x 125 x 160
Eigenschaften
  • Hochwirksames Entschäumungsmittel
  • Wirkungsvoll gegen die Bildung von Schaum in Schmutzwasserbehältern
  • Ideal zur Verwendung in Sprühextraktionsgeräten, Bodenreinigungsautomaten sowie Nass- / Trockensaugern
  • Besonders ergiebig
Schaumblocker RM 761, 2.5l
Schaumblocker RM 761, 2.5l
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
  • Signalwort Gefahr
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Autoaufbereitung
  • Nass-Saug-Arbeiten
  • Textile Oberflächen
  • Teilereinigung