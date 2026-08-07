Schaumblocker RM 761, 2.5l
Effektiver Schaumblocker reduziert das Schaumaufkommen im Schmutzwassertank und verlängert die Geräteeinsatzdauer bei starker Schaumentwicklung. Für viele Gerätetypen geeignet.
Speziell zum Einsatz im Schmutzwasser- oder Entschäumertank von Sprühextraktionsgeräten, Scheuersaugmaschinen sowie Nasssaugern entwickelter, hocheffektiver Schaumblocker RM 761 von Kärcher. Das Mittel wird direkt in den Schmutzwassertank gegeben, wo es effektiv eine starke Schaumentwicklung verhindert – ideal für Profis in der Gebäudereinigung, die so von unterbrechungsfreien Reinigungszeiten profitieren. So kann der Schmutzwassertank komplett befüllt werden, ohne dass der Schwimmer zu früh auslöst oder die Saugturbine beschädigt wird.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|2.5
|Verpackungseinheit (Stück)
|5
|Gewicht (kg)
|2.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|164 x 125 x 160
Eigenschaften
- Hochwirksames Entschäumungsmittel
- Wirkungsvoll gegen die Bildung von Schaum in Schmutzwasserbehältern
- Ideal zur Verwendung in Sprühextraktionsgeräten, Bodenreinigungsautomaten sowie Nass- / Trockensaugern
- Besonders ergiebig
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.
Kompatible Geräte
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Classic Bp Pack + D75
- B 110 R Classic Bp Pack + R75
- B 150 R Bp PACK DOSE+SB+240Ah Li+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack Adv 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Li+Ri+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+D90
- B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
- B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 220 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
- B 220 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 220RBpPackDOSE+240AhLi+Rins+beacon+D90
- B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
- B 260 R I Bp Pack+D100+DOSE
- B 260 R I Bp Pack+R100+DOSE+SB
- B 260 R I Bp Pack+R120+DOSE+SB
- B 260 R I Combo + D 100
- B 260 R I Combo + R 100
- B 260 R I Combo + R 120
- B 300 R I Bp
- B 300 R I D
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+O51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+O51+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 105Ah+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D70+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+D80+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R65+Dose+R+AF
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D70+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+D80+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R65+Dose+Rinse+AF
- B 80 W Bp Pack 180Ah Li+R75+Dose+Rinse+AF
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+D70+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + 90 Ah Li+R65+FC
- B 85 R Classic Bp Pack + D70
- B 85 R Classic Bp Pack + R65
- BD 30/4 C Bp Pack Li
- BD 35/15 C Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 C Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 76Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah Retail
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C BP Pack
- BR 45/22 C BP Pack Go!further
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 10/2
- PW 30/1 Power-Waschkopf für Puzzi 30/4
- Puzzi 10/1
- Puzzi 10/2 Adv
- Puzzi 30/4
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 Adv
- Puzzi 8/1 Adv Go!Further
- B 120 W Bp DOSE Fleet+240Ah
- B 150 R Bp Adv SB DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins
- B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 150 R Bp DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 150 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp DOSE Fleet+240Ah Wet+Rins+Aut
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+D90+DOSE+Rinse
- B 200 R Bp Pack 240Ah Wet+R85+DOSE+Rinse+SB
- B 200 R Bp Pack 285Ah AGM+D110+DOSE+Rinse+Beacon
- B 200 R Bp SB DOSE+240Ah Wet+Rins+Auto-Fill
- B 250 R Bp
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R100+DOSE+SB
- B 250 R Bp Pack 630Ah+R120+DOSE+SB
- B 250 R DOSE (Scheibe)
- B 250 R DOSE (Walze)
- B 250 R Fleet+R100+Dose+630Ah+SB
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah
- B 250 R Fleet+R120+Dose+630Ah+SB
- B 250 R I + D 100
- B 250 R I + R 100
- B 250 R I DOSE (Scheibe)
- B 250 R I DOSE (Walze)
- B 300 R I LPG + SB right
- B 300 R I LPG + SSD right
- B 300 R I LPG + Seitenbesen rechts
- B 300 R I LPG + Seitenschrubbdeck rechts
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+D43+AutoFill
- B 40 C Bp Fleet+70Ah+R45+AutoFill
- B 40 DOSE Fleet+115Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W Bp Pack 105Ah+D51+DOSE
- B 40 W Bp Pack 105Ah+R55+DOSE
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W DOSE Fleet+105Ah+R55+Rinsing+AutoFi
- B 40 W DOSE Fleet+115Ah+D51+Rins+AutoFil
- B 40 W Fleet+105Ah+D51+Rinsing+AutoFill
- B 40 W Fleet+105Ah+R55+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+D65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60 W Bp Pack 170Ah+R65+DOSE+Rinse+Autofill
- B 60/10 C
- B 80 W Bp Pack 240Ah+DOSE
- B 80 W Dose Fleet Bp Pack (240 Ah)
- B 90 R Adv Bp Pack
- B 90 R Adv Dose Bp Pack
- B 90 R Classic Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 40/12 C Bp Pack
- BD 40/25 C Bp Pack
- BD 40/25 C Ep
- BD 50/70 R Classic Fleet Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- BR 30/4 C Bp Pack
- BR 30/4 C Ep + MF
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack
- BR 40/25 C Bp Pack
- BR 40/25 C Ep
- BR 45/22 C Bp Pack Fleet *EU
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 170Ah
- BR 85/100 W Classic Bp Pack 285Ah
- Puzzi 100
- Puzzi 200
- Puzzi 300 S
- Puzzi 400
- Puzzi 400 E
- PW 20
- Puzzi 30/4 E
- Puzzi 400 K
- Puzzi 8/1
- Puzzi 8/1 C mit Handdüse
Anwendungsgebiete
- Autoaufbereitung
- Nass-Saug-Arbeiten
- Textile Oberflächen
- Teilereinigung