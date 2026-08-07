Universalreiniger, tensidfrei RM 770, 1l
Tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge. Löst kraftvoll Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen und reduziert Wiederanschmutzungen erheblich.
Durch seine Vielseitigkeit und Reinigungskraft die ideale Wahl bei der professionellen Reinigung aller textiler, elastischer und harter Bodenbeläge: der tensidfreie Universalreiniger RM 770 von Kärcher. Kraftvoll beseitigt er Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, dabei reduziert seine tensidfreie Formulierung wirkungsvoll die Wiederanschmutzung auf textilen Flächen und mikroporösen Stein- und Keramikfliesen. Der lösungsmittel- und enzymfreie Reiniger ist von der Sprühextraktion mit unseren Puzzi-Sprühextraktionsgeräten über Reinigungseinsätze mit Scheuersaug- und Teppichreinigungsmaschinen bis hin zur manuellen Unterhaltsreinigung einsetzbar. Seine schaumarmen Eigenschaften sorgen dabei für eine besonders effiziente Nutzung des Tankvolumens der Maschinen. Gebäudereiniger profitieren außerdem von einer besonders hohen Anwendersicherheit, denn der tensidfreie Universalreiniger RM 770 ist komplett kennzeichnungsfrei.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|12
|pH-Wert
|9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
Eigenschaften
- Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger zur Zwischenreinigung
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Geeignet für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände
- Verzögert die Wiederanschmutzung
- Tensid-, Lösungsmittel- und Enzym-frei
- Schaumarme Formulierung
- Materialschonend
- NTA-frei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Autoaufbereitung
- Textile Oberflächen
- Oberflächenreinigung
- Bodenreinigung