Durch seine Vielseitigkeit und Reinigungskraft die ideale Wahl bei der professionellen Reinigung aller textiler, elastischer und harter Bodenbeläge: der tensidfreie Universalreiniger RM 770 von Kärcher. Kraftvoll beseitigt er Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, dabei reduziert seine tensidfreie Formulierung wirkungsvoll die Wiederanschmutzung auf textilen Flächen und mikroporösen Stein- und Keramikfliesen. Der lösungsmittel- und enzymfreie Reiniger ist von der Sprühextraktion mit unseren Puzzi-Sprühextraktionsgeräten über Reinigungseinsätze mit Scheuersaug- und Teppichreinigungsmaschinen bis hin zur manuellen Unterhaltsreinigung einsetzbar. Seine schaumarmen Eigenschaften sorgen dabei für eine besonders effiziente Nutzung des Tankvolumens der Maschinen. Gebäudereiniger profitieren außerdem von einer besonders hohen Anwendersicherheit, denn der tensidfreie Universalreiniger RM 770 ist komplett kennzeichnungsfrei.