Danke für Ihre Mitteilung

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News

17. März 2026

60 JAHRE KÄRCHER SCHWEIZ.

Entdecke die Schweizer Geschichte hinter Kärcher sowie spannende Kunden-Highlights und exklusive Jubiläumsmodelle.

21. Oktober 2025

FREITREPPE IN SCHWÄBISCH HALL GEREINIGT.

Im Rahmen des Kultursponsorings hat Kärcher die bekannte Freitreppe der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall gereinigt.

10. Oktober 2025

CLEANING CONSULTING.

Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität.