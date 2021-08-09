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        Büros und öffentlicher Dienst

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        Frische Ideen durch frisches Wasser – für alle, die im Büro viel leisten wollen. Frisches Wasser ist ein Symbol für den modernen Dienst am Kunden.
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        Mehr Energie durch ausreichend frisches Trinkwasser – so bleibt in der Produktion alles im Fluss.
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        Das Element des Lebens - leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesundheit. Und nichts verkürzt die Wartezeit erfrischender als reines Wasser.
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        Für Hotel- und Restaurantgäste zählt der erste Eindruck. Sie erwarten Sauberkeit – und ein Glas frisches Wasser beim Warten oder zum Essen tut sein Übriges.
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