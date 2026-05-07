Der Natürliche Universalreiniger RM 626N entfernt zuverlässig Verschmutzungen rund um Ihr Haus. Die spezielle Formulierung basiert auf Tensiden aus 100 Prozent pflanzlichen und nachwachsenden Rohstoffen, was eine materialschonende Reinigung ermöglicht. Die pH-neutrale Formulierung des Reinigers ist auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Bewusst wird auf zusätzliche Farbstoffe verzichtet, während ein dezenter Zitrusduft für angenehme Frische sorgt. Die konzentrierte, gelförmige Konsistenz ist ideal für die Anwendung mit Kärcher Hochdruckreinigern und gewährleistet ein schnelles und gründliches Reinigungsergebnis.