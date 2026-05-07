Natürlicher Universalreiniger RM 626N, 1l
Der Natürliche Universalreiniger RM 626N, mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen, reinigt effizient alle Materialien rund ums Haus. Ideal für Hochdruckreiniger.
Der Natürliche Universalreiniger RM 626N entfernt zuverlässig Verschmutzungen rund um Ihr Haus. Die spezielle Formulierung basiert auf Tensiden aus 100 Prozent pflanzlichen und nachwachsenden Rohstoffen, was eine materialschonende Reinigung ermöglicht. Die pH-neutrale Formulierung des Reinigers ist auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Bewusst wird auf zusätzliche Farbstoffe verzichtet, während ein dezenter Zitrusduft für angenehme Frische sorgt. Die konzentrierte, gelförmige Konsistenz ist ideal für die Anwendung mit Kärcher Hochdruckreinigern und gewährleistet ein schnelles und gründliches Reinigungsergebnis.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschaften
- Reinigt mit 98 % naturbasierten Inhaltsstoffen
- Verwendete Tenside sind zu 100 % aus nachwachsendem pflanzlichen Ursprung
- Frei von zugesetzten Silikonen, Phosphaten und Farbstoffen
- Für eine effiziente Reinigung aller Flächen und Materialien rund ums Haus
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit.
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany
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Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten