Absaugdüse schmal 170 mm (weiß) für WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7, WV 8
Perfekt für Sprossenfenster und andere kleine Fensterflächen: die schmale Absaugdüse für den WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8 mit einer Breite von 170 Millimetern.
Die schmale Absaugdüse für den WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8 eignet sich mit einer Breite von 170 Millimetern besonders gut für Sprossenfenster und andere schmale Bereiche, die mit größeren Saugdüsen nicht oder nur umständlich gereinigt werden können.
Merkmale und Vorteile
Xtra!Flex® Abziehlippe
- Die Xtra!Flex® Abziehlippe aus Silikon mit innovativer Technologie macht die Reinigung noch flexibler – ideal für die boden- und kantennahe Anwendung.
- Die lange Silikonlippe ermöglicht das Abziehen in einem Zug und macht den Akku-Fenstersauger noch flexibler.
Schmale Form
- Ideal für Sprossenfenster oder andere schmale Bereiche.
Leicht austauschbar
- Die Saugdüsen sind leicht wechselbar.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Weiß
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Anwendungsgebiete
- Sprossenfenster
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke