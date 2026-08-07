Blasadapterset
Sorgt für müheloses Aufblasen und Ablassen von Luft aus Luftmatratzen, Schwimmbecken, Schlauchbooten usw. mit Hilfe eines Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensaugers.
Die große Anwendungsvielfalt der Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger wird durch das Blasadapterset nochmals erweitert: Wird der Saugschlauch in der Blasfunktion angeschlossen, bläst das Gerät mühelos Luftmatratzen, Schwimmbecken und -hilfen oder auch Schlauchboote auf. Beim Anschließen des Saugschlauchs im Sauganschluss des Gerätes wird die Luft automatisch herausgesaugt, und das mühselige manuelle Herausdrücken von Luft gehört damit der Vergangenheit an. Das Zubehörset enthält ein Adapterstück zum Anschluss an den Saugschlauch des Nass-/Trockensaugers und 3 verschiedene Düsengrößen S, M und L, die mit den Ventilen einer Vielzahl von aufblasbaren Produkten kompatibel sind.
Merkmale und Vorteile
Aufblasen mit Hilfe der Blasfunktion des Nass-/Trockensaugers
- Zeit- und Kraftersparnis gegenüber manuellem Aufblasen.
Luft ablassen mit Hilfe der Saugfunktion des Nass-/Trockensaugers
- Schnelles und komfortables Ablassen der Luft gegenüber manuellem Entleeren.
Das Zubehörset umfasst das Adapterstück und Düsen in 3 Größen
- Adapterstück zum sicheren Anschluss an den Saugschlauch.
- Die 3 enthaltenen Düsengrößen S, M und L sind mit den Ventilen einer Vielzahl aufblasbarer Produkte kompatibel und lassen sich leicht auf dem Adapterstück montieren.
Zubehörset für alle Kärcher Home & Garden-Nass-/Trockensauger
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (teilig)
|2
|Standardnennweite (mm)
|NW 35
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|110 x 70 x 80
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Aufblasbare Produkte (z.B. Luftmatratze)