Borcarbiddüse, für Geräte bis 1000 l/h

Zusätzlich zu Düsenpaketen. Besonders verschleißarme Strahldüse mit Futter aus Borcarbid für den Dauereinsatz.

6 mm

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Kompatible Geräte