Buerstenwalze Vollbeborstung KIRA CV 50
Speziell für den Einsatz auf Teppichböden entwickelt: Die Bürstenwalze verfügt über eine Arbeitsbreite von 350 mm und ist optimal auf die Anforderungen der KIRA CV 50 abgestimmt.
Diese Bürstenwalze hat eine Länge von 350 Millimetern und ist für den primären Einsatz auf Teppichböden entwickelt. Kompatibel mit dem Saugroboter KIRA CV 50.
Spezifikationen
Technische Daten
|Bürstenlänge (mm)
|350
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3