CR 214 BC
Portalwaschanlagen-Startsystem mit Touchdisplay zur intuitiven Bedienerführung. Erlaubt die Eingabe von PIN-Codes, verfügt über Barcodeleser. Aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012.
Intuitiv bedienbares Startsystem für Portalwaschanlagen aus hochwertigem Kunststoff in RAL 7012 mit einer Frontplatte aus rostfreiem Edelstahl. Das Startsystem ermöglicht über ein Touchdisplay die Eingabe von PIN-Codes und verfügt darüber hinaus über einen Barcodeleser für Einfach-, Mehrfach- und Dauercodes sowie eine integrierte Schnittstelle für diverse Kassensysteme. Eine Sonnenblende gewährleistet eine gute Ablesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Standardmäßig zur Wandmontage vorgesehen, ist optional auch ein Standfuß erhältlich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|418 x 278 x 441