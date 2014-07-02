Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h

Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.

Das Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und einen Düseneinsatz. Es eignet sich für das Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h und sorgt für die optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.

Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 700 - 1000
Anschlussgewinde M22 x 1,5