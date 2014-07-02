Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h
Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.
Das Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und einen Düseneinsatz. Es eignet sich für das Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h und sorgt für die optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|1000 - 1300
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5