Düsenkit 110 zu Inno / Easy Set 1000–1300 l/h

Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.

Das Düsenkit 110 enthält Kärcher Powerdüsen und einen Düseneinsatz. Es eignet sich für das Inn-/Easy-Foam-Set 1000-1300 l/h und sorgt für die optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.

Spezifikationen

Technische Daten

Fördermenge (l/h) 1000 - 1300
Anschlussgewinde M22 x 1,5