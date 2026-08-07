Düsenkit für Nassstrahleinrichtung 040

Gerätespezifisches Düsenkit mit Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Das gerätespezifische Düsenkit sorgt für die optimale Leistung der Kärcher Nassstrahleinrichtung. Es besteht aus Nassstrahldüse und Düseneinsatz. Nur in Verbindung mit Nassstrahleinrichrichtung 4.115-000.0 | 4.115-006.0.

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.4