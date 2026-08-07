EASY!Force Ex
In Ex-Bereichen zugelassen, für ermüdungsfreies Arbeiten entwickelt: EASY!Force-Hochdruckpistole verringert die Haltekraft auf null, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls nutzt.
Sicher, langlebig und sehr komfortabel: Die neue EASY!Force-Hochdruckpistole überzeugt auch beim Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen auf ganzer Linie. Ihr Vollkeramikventil garantiert eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen auf dem Markt. Gleichzeitig ermöglicht die EASY!Force-Hochdruckpistole ermüdungsfreies Arbeiten, indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls dafür nutzt, die Haltekraft für den Anwender auf null zu reduzieren.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|300
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6