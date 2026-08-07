Indem sie die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, reduziert die für den Lebensmittelbereich zugelassene EASY!Force-Hochdruckpistole die Haltekraft für den Anwender praktisch auf null. Kugel und Dichtsitz ihres Ventils bestehen aus extrem robuster Keramik und widerstehen jedem denkbaren Fremdpartikel. Damit sorgt das Vollkeramikventil im Vergleich zu anderen Hochdruckpistolen für eine bis zu 5-mal längere Lebensdauer.