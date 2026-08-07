eco!Booster TR 060
eco!Booster mit 50 % höherer Flächenleistung im Vergleich zur Kärcher Powerdüse; ideal für sensible Untergründe. Geeignet für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Düsengröße 060.
Der eco!Booster beeindruckt mit einer um 50 Prozent höheren Flächenleistung als die Kärcher Powerdüse. Durch die vergrößerte Strahlbreite ist eine Effizienzsteigerung möglich, die zu einem niedrigeren Energie- und Wasserverbrauch führt. Empfindliche Untergründe wie verputzte Fassaden oder Holzwände werden schonend gereinigt. Der Booster ist für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger (bis 85 °C) von Kärcher geeignet, ist mit der EASY!Lock-Schnittstelle kompatibel und hat die Düsengröße 060. Das revolutionäre Düsenkonzept saugt Luft an, um den Wasserstrahl zu führen. Insbesondere in Bereichen wie der Bauwirtschaft oder der Fahrzeugreinigung sind die in kürzerer Zeit erzielten erstklassigen Reinigungsergebnisse von Bedeutung.
Merkmale und Vorteile
50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl
- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
50 % höhere Wassereffizienz¹⁾
- Wassersparend.
50 % höhere Energieeffizienz¹⁾
- Energiesparend.
Sehr vielseitig einsetzbar
Spezifikationen
Technische Daten
|Druck (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Düsengröße ( )
|60
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.5
Anwendungsgebiete
- Fassadenreinigung
- Kommunale Anwendungen, wie zum Beispiel zur Reinigung von Fassaden oder Zäunen.
- Fahrzeugreinigung
- Reinigung von Stallungen in der Landwirtschaft
eco!Booster TR 060 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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