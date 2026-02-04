Als integraler Bestandteil des fortschrittlichen, mehrstufigen Filtersystems – bestehend aus Grob-, Fein- und HEPA-Filter – entfernt dieser Feinfilter effektiv kleinste Staubpartikel, noch vor dem HEPA-Filter. Dies gewährleistet maximale Sauberkeit und ein gesünderes Raumklima. Für eine konstant optimale Leistung empfehlen wir, den Filter regelmäßig durch Ausklopfen von grobem Staub zu reinigen und bei Bedarf eine weiche Bürste zu verwenden. Für eine anhaltend starke Saugkraft tauschen Sie den Feinfilter alle 6 Monate aus.