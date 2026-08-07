Flachstrahlduese Lang, Ø4mm
Lange, robuste und drehbare Power-Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneisreinigern von Kärcher. Mit Schnellwechselsystem und insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.
Die lange Flachstrahldüse von Kärcher eignet sich ideal für abrasive Anwendungen bei der Trockeneisreinigung von Bauteilen, Spritzgussformen oder auch Mährobotern. Hartnäckige Verkrustungen, Lacke, Öle und Schmierstoffe oder Ruß können damit mühelos entfernt werden. Die Flachstrahldüse ist aus robustem Aluminium und Edelstahl gefertigt, in der Pistole drehbar und dank eines intelligenten Schnellwechselsystems äußerst einfach zu handhaben.
Merkmale und Vorteile
Lange, abrasive Strahlkontur
- Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen.
Schnellwechselsystem
- Einfachste Handhabung und variable Einrichtung.
Robuste, langlebige Konstruktion
- Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
Anwendungsgebiete
- Ideal für die Reinigung im industriellen Umfeld, beispielsweise zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Reinigung von Gussformen und Gusswerkzeugen
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Entlackung von Maschinenkomponenten
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Mährobotern