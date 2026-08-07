Flachstrahlduese Lang, Ø5mm
Lange, robuste Flachstrahldüse zur Verwendung mit Trockeneisreinigern von Kärcher, in der Pistole drehbar. Mit Schnellwechselsystem, insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.
Die lange Flachstrahldüse von Kärcher ist hervorragend geeignet für abrasive Anwendungen bei der Trockeneisreinigung von Bauteilen, Spritzgussformen oder Mährobotern. Sie entfernt hartnäckige Verkrustungen, aber auch Lacke, Öle und Schmierstoffe oder Ruß problemlos. Die aus Aluminium und Edelstahl gefertigte Düse ist sehr robust und lässt sich in der Pistole drehen. Durch das intelligente Schnellwechselsystem gestaltet sich die Handhabung der Flachstrahldüse äußerst einfach und komfortabel.
Merkmale und Vorteile
Lange, abrasive Strahlkontur
- Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen.
Schnellwechselsystem
- Einfachste Handhabung und variable Einrichtung.
Robuste, langlebige Konstruktion
- Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|252 x 40 x 22
Anwendungsgebiete
- Ideal für die Reinigung im industriellen Umfeld, beispielsweise zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Reinigung von Gussformen und Gusswerkzeugen
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Entlackung von Maschinenkomponenten
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Mährobotern