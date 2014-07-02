Flexibles Strahlrohr, 1050 mm
Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Arbeitsdruck (bar)
|210
|Länge (mm)
|1050
|Temperatur (°C)
|max. 150
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.4
Kompatible Geräte
Flexibles Strahlrohr, 1050 mm Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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