HD-Pistole 2500 l/h, 300 bar, M22x1,5, Food
High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.
Spezifikationen
Technische Daten
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Max. Druck (bar)
|300
|Anschlussgewinde
|M22 x 1,5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1