HD-Pistole 2500 l/h, 300 bar, M22x1,5, Food

High-End-Handspritzpistole mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meerwasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und in der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.