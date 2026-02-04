HEPA-Hygienefilter
Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) entfernt zuverlässig feinste Partikel aus der Abluft des Staubsaugers und sorgt für spürbar reinere Raumluft.
Der HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) filtert mit höchster Effizienz feinste Schmutzpartikel wie Pollen, Allergene und Staub aus der Abluft Ihres Staubsaugers. Dank seiner hohen Filterleistung ist die Abluft nach dem Saugen oft reiner als die Umgebungsluft. Für eine optimale Leistung und Hygiene empfehlen wir, den HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) einmal jährlich auszutauschen.
Merkmale und Vorteile
HEPA-Filterung nach EN 1822:1998
- Garantiert höchste Filterstandards und entfernt zuverlässig kleinste Partikel wie Staubpartikel, Pollen und Allergene.
- Sorgt für eine gesündere Raumluft, ideal für Allergiker.
Hochwertiges Material
- Lange Haltbarkeit des Produkts.
Einfache Handhabung und Filterentnahme
- Bajonettverschluss für schnelles und simples Wechseln des Filters.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|89 x 89 x 35