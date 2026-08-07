Hochdruck Knickgelenk
Hochdruck-Knickgelenk: dank stufenloser Winkelverstellung bis 120° ideal zur mühelosen Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Einfache Montage am Strahlrohr des Hochdruckreinigers.
Bei der Hochdruckreinigung von beispielsweise Maschinen, Fahrzeugen, Unterböden, Fassaden oder Dächern trifft man häufig auf Bereiche, die mit dem Strahlrohr nicht oder nur mühevoll zu erreichen sind. Mit dem Hochdruck-Knickgelenk ist dieses Problem gelöst. Dank seiner stufenlosen Winkelverstellung von bis zu 120° erreichen Sie mühelos auch schwer zugängliche Stellen und kein Bereich bleibt mehr ungereinigt. Einfache Montage direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers oder auch einer Teleskopstange.
Spezifikationen
Technische Daten
|Max. Arbeitsdruck (bar)
|300
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Anschlussgewinde
|M 18
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.4
Kompatible Geräte
Hochdruck Knickgelenk Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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