K!Control SB mit externem Bezahlsystem
Das K!Control ermöglicht den Start von Waschprogrammen über ein externes Bezahlsystem und sorgt für eine einfache Bedienung an SB-Waschanlagen.
Das K!Control überzeugt durch modernes Design und einfache Bedienung. Es ist für die Nutzung eines externen Bezahlsystems konzipiert und ermöglicht den Kunden, ihre Waschprogramme komfortabel zu starten. Das Bedienpanel mit großem 7-Zoll-Display und Drehknopf führt den Kunden visuell und intuitiv durch jedes Waschprogramm für ein perfektes Waschergebnis. Das Display zeigt in Echtzeit verbleibende Zeit und restliches Guthaben an, sodass der Kunde stets den vollständigen Überblick über seine Fahrzeugwäsche behält. K!Control kann optional mit einem Standfuß ausgestattet werden, sodass es prominent und leicht zugänglich positioniert werden kann. Optional kann es zusätzlich mit beleuchtbaren LED-Seitenstreifen ausgestattet werden.
Merkmale und Vorteile
Bedienpanel mit großem 7"-Display und Drehknopf
- Vollständiger Überblick über die Wäsche.
- Echtzeitansicht der verbleibenden Zeit oder des restlichen Guthabens.
Optionaler Standfuß
- Prominente Platzierung möglich.
- Hohe Sichtbarkeit sowie einfacher Zugang.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|16.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|500 x 380 x 250
Videos
Anwendungsgebiete
- Start- und Bezahlsystem für SB-Waschanlagen