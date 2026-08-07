Das K!Control überzeugt durch modernes Design und einfache Bedienung. Es ist für die Nutzung eines externen Bezahlsystems konzipiert und ermöglicht den Kunden, ihre Waschprogramme komfortabel zu starten. Das Bedienpanel mit großem 7-Zoll-Display und Drehknopf führt den Kunden visuell und intuitiv durch jedes Waschprogramm für ein perfektes Waschergebnis. Das Display zeigt in Echtzeit verbleibende Zeit und restliches Guthaben an, sodass der Kunde stets den vollständigen Überblick über seine Fahrzeugwäsche behält. K!Control kann optional mit einem Standfuß ausgestattet werden, sodass es prominent und leicht zugänglich positioniert werden kann. Optional kann es zusätzlich mit beleuchtbaren LED-Seitenstreifen ausgestattet werden.