Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0

Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.

Zum komfortablen Saugen, insbesondere bei hohem Feinstaubaufkommen: elektrisch leitender, sehr ergonomischer Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Der Krümmer eignet sich zur Verwendung mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Standardnennweite ( ) DN 35
Material Kunststoff
Ausführung Elektrisch leitend
Anschluss auf Zubehörseite Konus
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾ Clip 2.0
Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 295 x 85 x 45

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