Krümmer, NT, DN 35, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 2.0
Elektrisch leitender, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.
Zum komfortablen Saugen, insbesondere bei hohem Feinstaubaufkommen: elektrisch leitender, sehr ergonomischer Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Der Krümmer eignet sich zur Verwendung mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 kompatibel sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Material
|Kunststoff
|Ausführung
|Elektrisch leitend
|Anschluss auf Zubehörseite
|Konus
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|Clip 2.0
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|295 x 85 x 45
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