Dank seiner ergonomischen Formgebung liegt der Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger beim Saugen optimal und sehr angenehm in der Hand. Er eignet sich zum Einsatz mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel kompatibel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.