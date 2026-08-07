Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0
Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.
Dank seiner ergonomischen Formgebung liegt der Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger beim Saugen optimal und sehr angenehm in der Hand. Er eignet sich zum Einsatz mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel kompatibel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Standardnennweite ( )
|DN 35
|Material
|Kunststoff
|Anschluss auf Zubehörseite
|Konus
|Anschluss zum Saugschlauch¹⁾
|Clip 2.0
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|180 x 60 x 60
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