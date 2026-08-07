Krümmer, NT, DN 35, Schlauchseite Clip 2.0

Ergonomischer Krümmer aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.

Dank seiner ergonomischen Formgebung liegt der Kunststoffkrümmer in DN 35 für Nass-/Trockensauger beim Saugen optimal und sehr angenehm in der Hand. Er eignet sich zum Einsatz mit Saugschläuchen mit Clip-2.0-Anschluss, die in der Regel kompatibel mit Saugern ab dem Herstellungsjahr 2017 sind. Auf Zubehörseite befindet sich ein Konusanschluss, mit dem das Saugrohr oder Saugdüsen angeschlossen werden können.

Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 1
Standardnennweite ( ) DN 35
Material Kunststoff
Anschluss auf Zubehörseite Konus
Anschluss zum Saugschlauch¹⁾ Clip 2.0
Farbe Anthrazit
Gewicht (kg) 0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 180 x 60 x 60

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