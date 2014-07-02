Kugeldüsenträger

Zur berührungslosen Umschaltung von Rund- auf Flachstrahl sowie über eine Rändelmutter auf RM-Ansaugung im Niederdruck, ohne Düseneinsatz (gerätespezifische Kärcher Powerdüse zusätzlich)

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde M22 x 1,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2
Kompatible Geräte