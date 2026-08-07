RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced
Der zusätzliche 2 l große Behälter ermöglicht schnelle Wechsel des Reinigungsmittels mit den Basic-, Advanced- und DUO Advanced-Becher-Schaumlanzen von Kärcher.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
Kompatible Geräte
- Becher-Schaumlanze Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
- Becher-Schaumlanze Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
- Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Becher-Schaumlanze Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Becher-Schaumlanze Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h