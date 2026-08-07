RM Behälter 2l für Schaumlanze DUO Advanced

Der zusätzliche 2 l große Behälter ermöglicht schnelle Wechsel des Reinigungsmittels mit den Basic-, Advanced- und DUO Advanced-Becher-Schaumlanzen von Kärcher.

Spezifikationen

Technische Daten

Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.2