Rundstrahlduese Lang, Ø3mm
Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Für abrasive Anwendungen, wie zur Entfernung hartnäckiger Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
Ideal zur effektiven Reinigung von Bauteilen, Spritzgussformen oder auch Mährobotern mit Trockeneisstrahlsystemen. Die aus robustem Edelstahl und Aluminium gefertigte lange Rundstrahldüse ermöglicht besonders abrasive Anwendungen und beseitigt mühelos auch stärkste Verschmutzungen und Verkrustungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe oder Ruß. Dabei sorgt das zugehörige Schnellwechselsystem für eine besonders einfache, schnelle und komfortable Handhabung.
Merkmale und Vorteile
Lange, abrasive Strahlkontur
- Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen.
- Sehr geringer Druckluft- und CO₂-Verbrauch.
Schnellwechselsystem
- Einfachste Handhabung und variable Einrichtung.
Robuste, langlebige Konstruktion
- Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
Videos
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Gussformen und Gusswerkzeugen
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Entlackung von Maschinenkomponenten
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Mährobotern