Mit der langen Rundstrahldüse können Bauteile, Spritzgussformen oder Mähroboter mit Trockeneisstrahlsystemen effektiv gereinigt werden. Sie ist aus robustem Edelstahl und Aluminium gefertigt, ideal für abrasive und detaillierte Anwendungen und entfernt auch stärkste Verschmutzungen und Verkrustungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe und Ruß mühelos. Dank des integrierten Schnellwechselsystems lässt sich die Düse schnell und komfortabel handhaben.