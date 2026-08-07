Rundstrahlduese Lang, Ø4mm
Lange Power-Rundstrahldüse für Trockeneisreinigungssysteme von Kärcher. Zur abrasiven Anwendung: Entfernung von hartnäckigen Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß. Mit Schnellwechselsystem.
Mit der langen Rundstrahldüse können Bauteile, Spritzgussformen oder Mähroboter mit Trockeneisstrahlsystemen effektiv gereinigt werden. Sie ist aus robustem Edelstahl und Aluminium gefertigt, ideal für abrasive und detaillierte Anwendungen und entfernt auch stärkste Verschmutzungen und Verkrustungen durch Öle, Fette, Schmierstoffe und Ruß mühelos. Dank des integrierten Schnellwechselsystems lässt sich die Düse schnell und komfortabel handhaben.
Merkmale und Vorteile
Lange, abrasive Strahlkontur
- Dank hoher Performance mühelose Entfernung auch sehr hartnäckiger Ablagerungen.
- Sehr geringer Druckluft- und CO₂-Verbrauch.
Schnellwechselsystem
- Einfachste Handhabung und variable Einrichtung.
Robuste, langlebige Konstruktion
- Hochwertige Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|237 x 22 x 22
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Gussformen und Gusswerkzeugen
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen
- Zur Entlackung von Maschinenkomponenten
- Zur Reinigung von Gartengeräten und Mährobotern