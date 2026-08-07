Sägeblätter

Messerscharf und präzise: Die Sägeblätter sind zum Sägen von Holz mit der Akku-Astsäge PGS 4-18 geeignet und garantieren ideale Schnittergebnisse.

Qualität, die überzeugt: Damit schneiden Sie Äste präzise und mit geringem Kraftaufwand. Dank des werkzeuglosen Wechselsystems lassen sich die Sägeblätter zudem schnell und einfach austauschen.

Merkmale und Vorteile
Qualitätssägeblatt made in Germany
  • Für optimale Schnittleistung.
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
  • Schneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne zusätzliches Werkzeug.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Abmessungen (L × B × H) (mm) 152 x 2 x 20
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Äste