Sägeblätter
Messerscharf und präzise: Die Sägeblätter sind zum Sägen von Holz mit der Akku-Astsäge PGS 4-18 geeignet und garantieren ideale Schnittergebnisse.
Qualität, die überzeugt: Damit schneiden Sie Äste präzise und mit geringem Kraftaufwand. Dank des werkzeuglosen Wechselsystems lassen sich die Sägeblätter zudem schnell und einfach austauschen.
Merkmale und Vorteile
Qualitätssägeblatt made in Germany
- Für optimale Schnittleistung.
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Schneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne zusätzliches Werkzeug.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|152 x 2 x 20
Anwendungsgebiete
- Äste