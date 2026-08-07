Ganz einfach die Pumpe direkt an einer Rohrleitung im Haus anschließen: mit der PerfectConnect-Sauggarnitur 1,5 m für 1"-Ansaugrohrleitungen (25 mm). Das Set enthält einen vakuumfesten 1,5-Meter-Ansaugschlauch mit einem Durchmesser von 3/4" und beidseitig G1-Anschlussgewinde (33,3 mm) sowie ein Anschlussstück für 1"-Ansaugrohrleitungen. Dieses Set kann kinderleicht an der Saugseite von Gartenpumpen, Wasserautomaten und -werken zur Hauswasserversorgung angeschlossen werden. Seine hohe Flexibilität führt zu erheblicher Geräuschreduzierung bei Festinstallation. Das Kärcher PerfectConnect-Dichtprinzip der BP-Zubehöre erlaubt zudem eine schnelle und einfache Montage und dichtet besonders zuverlässig ab – für einen störungsfreien Betrieb der Pumpen.