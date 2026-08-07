Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler

Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.3
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