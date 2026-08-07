Spot Brush
Schnelle und effiziente Fleckentfernung: Die Spot Brush ist das ideale Zubehör für Waschsauger zur gründlichen und gezielten Entfernung von hartnäckigen Flecken auf Polstern und Textilien.
Die Spot Brush bietet die optimale Lösung zur gründlichen, tiefenreinen und schnellen Entfernung von Flecken auf Textilien und ist mit den Waschsaugern SE 2 Spot und SE 3-18 Compact verwendbar. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie mit automatischer Wasserabsaugung während der Reinigung ermöglicht dabei eine tropffreie und saubere Fleckentfernung mit einer geringen verbleibenden Restfeuchte im Textil. Zudem überzeugt die Spot Brush mit einer Durchspülfunktion während der Reinigung, wodurch Verschmutzungen an der Bürste verhindert werden.
Merkmale und Vorteile
Innovative Kärcher Technologie für optimale ReinigungsergebnisseGezielte und effiziente Entfernung von hartnäckigen oder eingetrockneten Flecken. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs.
Einfache und komfortable HandhabungDie Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden. Intuitive Bedienung.
Weiche BorstenSchonende und gründliche Entfernung von Flecken auf textilen Oberflächen.
Geeignet für die Waschsauger SE 2 Spot und SE 3-18 Compact
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polster
- Polstermöbel
- Autositze