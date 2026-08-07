Die Spot Brush bietet die optimale Lösung zur gründlichen, tiefenreinen und schnellen Entfernung von Flecken auf Textilien und ist mit den Waschsaugern SE 2 Spot und SE 3-18 Compact verwendbar. Die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie mit automatischer Wasserabsaugung während der Reinigung ermöglicht dabei eine tropffreie und saubere Fleckentfernung mit einer geringen verbleibenden Restfeuchte im Textil. Zudem überzeugt die Spot Brush mit einer Durchspülfunktion während der Reinigung, wodurch Verschmutzungen an der Bürste verhindert werden.