Der sinnvolle Spritzschutz hält zuverlässig beim Trockeneisstrahlen abplatzenden Schmutz zurück und schützt den Anwender. Dafür wird er einfach auf die Trockeneisstrahldüse aufgesteckt und dank seiner cleveren Konstruktion mühelos und schnell an die verwendete Düsengröße und die zu reinigende Oberfläche angepasst.