Mit den leistungsstarken Trimmermessern sind Moos, Wildwuchs und Unkraut passé – auch an schwer zugänglichen Stellen, die man mit einem Rasenmäher nicht erreicht. Das Starter Kit enthält einen Messerhalter mit 10 Trimmermessern, die einfach und ohne Werkzeug ausgewechselt werden können. Der Einsatz ist in allen 18-V- und 36-V-Akku-Rasentrimmern von Kärcher möglich.