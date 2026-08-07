Steinwalze FCV 4
Unempfindliche Hartböden und dreckige Fugen einfach reinigen: mit der Pure!Roll® Steinwalze für den Saugwischer FCV 4 gegen hartnäckige Verschmutzungen. Maschinenwaschbar bis 60 °C.
Die Steinwalze ist das perfekte Zubehör für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik (jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta). Passend für den Saugwischer FCV 4. Dank integrierter Borsten entfernt die Steinwalze mühelos hartnäckige Verschmutzungen und lässt selbst Fugen und unebene Oberflächen wieder strahlen. Unsere Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Merkmale und Vorteile
Pure!Roll® mit hochwertigen Mikrofasern
- Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen.
- Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden.
Integrierte Borsten
- Für die mühelose Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
- Selbst Fugen und unebene Böden werden wieder strahlend sauber.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|254 x 77 x 60
Anwendungsgebiete
- Steinböden
- Hartnäckige Verschmutzungen
- Fliesenfugen