Die Steinwalze ist das perfekte Zubehör für die gründliche Reinigung unempfindlicher Hartböden wie Stein oder Keramik (jedoch nicht für empfindliche Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta). Passend für den Saugwischer FCV 4. Dank integrierter Borsten entfernt die Steinwalze mühelos hartnäckige Verschmutzungen und lässt selbst Fugen und unebene Oberflächen wieder strahlen. Unsere Pure!Roll® Walzen eignen sich für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.