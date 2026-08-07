Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar

Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch

Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen, Edelstahl mit Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.

Spezifikationen

Technische Daten

Max. Arbeitsdruck (bar) 300
Länge (mm) 2050
Temperatur (°C) max. 155
Anschlussgewinde EASY!Lock
Handgriff Drehbar
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1.6
Kompatible Geräte
Strahlrohr, 2050 mm, Drehbar Ersatzteile

Kärcher Original-Ersatzteile

Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.

Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).

Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.

Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.