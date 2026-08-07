Umbausatz Wärmetauscher
Umbausatz, um den Standard L2P auf eine höhere Eisproduktion zu bringen. Nach Einbau dieses Umbausatzes produziert das Gerät ca. 50 % mehr Trockeneis.
Umbausatz, um den Standard L2P auf eine höhere Eisproduktion zu bringen. Nach Einbau dieses Umbausatzes produziert das Gerät circa 50 Prozent mehr Trockeneis. Somit kann die Reinigungsleistung eines Standard L2P um circa 50 Prozent erhöht werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|3.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|660 x 275 x 175