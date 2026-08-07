Verlängerung Winkeldüse, 100mm
Verlängerung für die L2P-Winkeldüsen. Die Verlängerung ist 100 mm lang. Es können mehrere Verlängerungen zusammengeschraubt werden.
Verlängerung für die L2P-Winkeldüsen. Die Verlängerung ist komplett aus Kunststoff, um Beschädigungen am Reinigungsobjekt zu verhindern. Die Gewinde sind jedoch mit Metall verstärkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Verlängerung ist 100 Millimeter lang. Es können dabei mehrere Verlängerungen zusammengeschraubt werden.
Merkmale und Vorteile
Schnellwechselsystem
- Einfachste Handhabung und variable Einrichtung.
Düse ist aus Kunststoff gefertigt
- Bei versehentlichem Berühren der Oberfläche mit der Düse werden Beschädigungen empfindlicher Oberflächen vermieden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|118 x 20 x 20
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktionsanlagen, wie beispielsweise Spritzgusswerkzeugen, Förder- und Handlingsystemen etc.
- Ideal für die Reinigung im industriellen Umfeld, beispielsweise zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen