Verlängerung für die L2P-Winkeldüsen. Die Verlängerung ist komplett aus Kunststoff, um Beschädigungen am Reinigungsobjekt zu verhindern. Die Gewinde sind jedoch mit Metall verstärkt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Verlängerung ist 100 Millimeter lang. Es können dabei mehrere Verlängerungen zusammengeschraubt werden.